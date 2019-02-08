Обучение в Канаде

1. Диплом международного уровня. Образование, которое вы получите в стране кленового листа признается во всех странах мира. Будь это аттестат школы, диплом колледжа или сертификат языковых курсов, вы сможете использовать его в любой стране Европы, США и

т.д. без необходимости подтвердить квалификацию, сдать дополнительные тесты и т.п.



2. Лучшие учебные заведения. Здесь открыто множество школ и вузов с блестящей международной репутацией. Вы получите актуальные знания и престижный диплом.



3. Низкие цены. Стоимость обучения в Канаде намного ниже, чем в Соединенных Штатах или Европе, при этом качество образования ни в чем не уступает.



4. Возможность работать. Программы вузов позволяют студенту работать до 20 часов в неделю во время учебы и полный день на каникулах. При этом минимальная зарплата составит от 15 $/час.



5. Возможность получить вид на жительство. После окончания обучения человеку дают время на поиски работы, и, в дальнейшем, он может получить вид на жительство, а затем и гражданство.



6. Возможность поступить без подготовительных программ. Большинство стран для поступления в их вузы требуют от абитуриента окончания языковых курсов или программ Foundation. А это дополнительный год и значительные затраты. В Канаде есть возможность сразу поступить в колледж или университет не теряя времени.



7. Большой выбор современных учебных программ и их гибкость. Ученик или студент должен пройти несколько обязательных предметов, но остальные он может выбирать по своему усмотрению. К тому же, курсы постоянно обновляются и совершенствуются вслед за потребностями рынка труда и развитием науки.



8. Безопасная и комфортная жизнь. Канада признана самой безопасной страной с очень низким уровнем преступности и высоким уровнем жизни.



9. Насыщенный и яркий досуг. В Канаде очень много достопримечательностей, морских и горных курортов, прекрасная природа и богатая культура. Вы сможете увидеть все своими глазами, заниматься спортом или искусством.



10. Доброжелательное отношение к иностранцам. Многие недооценивают значение этого фактора, но для жизни в чужой стране он является одним из главных. Канадцы действительно так доброжелательны, как все о них говорят. В этой стране много эмигрантов и студентов из других стран, поэтому вы всегда найдете с кем поговорить и у кого получить поддержку.

