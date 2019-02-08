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Обучение в Канаде

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Эффективная помощь в поступлении и оформлении документов для учебы в Канаде

Владимир Рудешко
Canada, Toronto
Я официальный представитель учебных заведений Канады и ваш профессиональный гид в поступлении.

Много лет я проживаю в этой прекрасной североамериканской стране в г. Торонто.

Моя миссия состоит в том, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящую программу и учебное заведение, правильно оформить все документы и соблюсти сроки, чтобы вы стали студентом канадского вуза.
У меня большой опыт работы со студентами, которые приезжают на учебу в Канаду.

Я работаю открыто и прозрачно, всегда на связи, предоставляю оперативную информацию напрямую от учебных заведений.
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Контакты
В чем заключается моя помощь?
1
Я анализирую данные и помогаю составить план поступления.
2
Оказываю помощь на всех этапах процесса подачи и оформления документов,
мотивационного письма, письма о намерении и подготовке к интервью.
3
Также я буду вас курировать, когда вы приедете в Канаду на учебу, и у вас могут возникнуть вопросы, связанные с учебными программами или оформлением документов.
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Почему моя помощь для вас бесплатна
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Учебные заведения Канады

Варианты обучения можно выбрать самостоятельно
Колледжи
Университеты
Средние школы
Языковые курсы
Летние лагеря
Seneca College
Торонто
от 15000 CAD в год
Подробнее
Conestoga College
г. Китченере 80 км от Торонто
от 15000 CAD в год
Подробнее
Centennial College
Торонто
от 15000 CAD в год
Подробнее
Humber College
Торонто
от 15000 CAD в год
Подробнее
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Douglas College
Ванкувер
от 17900 CAD за 2 семестра
Подробнее
George Brown College
Торонто
от 15000 CAD в год
Подробнее
Red River College
Виннипег
от 15000 CAD в год
Подробнее
Manitoba institute of trades and technology
Виннипег
от 15000 CAD в год
Подробнее
British Columbia Institute of Technology
г. Ванкувер
от 18000 CAD в год
Подробнее
Fraser International College
г. Бернаби 20 минут езды от Ванкувера
от 17596 CAD за 2 семестра
Подробнее
St. Lawrence College
Онтарио
от 16500 CAD
Подробнее
International College of Manitoba
12 км от центра Виннипега
от 14860 CAD за 2 семестра
Подробнее
Durham College
провинция Онтарио
от 15000 CAD в год
Подробнее
Fanshawe College
г. Лондон, провинция Онтарио
от 15000 CAD в год
Подробнее
Georgian College
г. Барри 45 мин езды от Торонто
от 15000 CAD в год
Подробнее
Sheridan College
г. Оквилл, провинция Онтарио
от 15000 CAD в год
Подробнее
Niagara College
г. Велланд 1 час езды от Торонто
от 15000 CAD в год
Подробнее
Langara College
г. Ванкувер
Подробнее
Southen Alberta Institute of Technology
Калгари, провинция Альберта
Подробнее
New College
г. Торонто
при Университете Торонто
Подробнее
Camosun College
г. Виктория, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Lethbridge College
г. Летбридж, провинция Альберта
Подробнее
Canadian Tourism College
г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Alexander College
г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия
Подробнее
College of New Caledonia
г. Принц Джордж, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Mohawk College
г. Гамильтон, провинция Онтарио
Подробнее
New Brunswick Community College
провинция Нью-Брансуика
Подробнее
Selkirk College
Калсгари, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Hermes Colleges Network
Квебек, Торонто, Монреаль
Подробнее
Red Deer College
Ред Дир, провинция Альберта
Подробнее
King's University College
Лондон, провинция Онтарио
Подробнее
Okanagan College
Келоун, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Vancouver Community College
Ванкувер, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Bow Valley College
провинция Альберта
Подробнее
Thompson Rivers University
Камлупс, провинция Британская Колумбия
от 13800 CAD в год
Подробнее
York University

Торонто
от 16390 CAD
Подробнее
University Canada West
Ванкувер
от 15750 CAD в год
Подробнее
Trent University

Питерборо, провинция Онтарио
от 20070 CAD в год
Подробнее
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Toronto Film School
Торонто, провинция Онтарио
от 30000 CAD в год
Подробнее
University of Toronto
Торонто, провинция Онтарио
от 21000 CAD в год
Подробнее
University of Winnipeg
Манитоба, провинция Виннипег
от 17000 CAD в год
Подробнее
Simon Fraser University
Ванкувер, Бернаби, Суррей
от 29400 CAD в год
Подробнее
Yorkville University
Ванкувер, Торонто, Фредериктон
от 22000 CAD в год
Подробнее
Vancouver Island University
г. Нанаймо на острове Ванкувер
от 15000 CAD в год
Подробнее
University of Guelph
г. Гуелф
от 15000 CAD в год
Подробнее
University of Manitoba
г. Виннипег
от 17300 CAD в год
Подробнее
MacEwan University
г. Эдмонтон, провинция Альберта
от 18000 CAD в год
Подробнее
University of Lethbridge
г. Летбридж, провинция Альберта
от 18000 CAD в год
Подробнее
University of the Fraser Valley
Абботсфорд 45 мин от Ванкувера
от 16100 CAD в год
Подробнее
Capilano University

Ванкувер
от 19122 CAD в год
Подробнее
Mount Royal University
Калгари
Подробнее
McGill University

Монреаль, провинция Квебек
от 16000 CAD в год
Подробнее
Cape Breton University
Кейп-Бретон
от 8040 CAD в год
Подробнее
University of British Columbia
Ванкувер
от 18000 CAD в год
Подробнее
Ryerson University
Торонто
от 28,570 CAD в год
Подробнее
McMaster University

Гамильтон, провинция Онтарио
от 16000 CAD в год
Подробнее
Queen's University

Кингстон, провинция Онтарио
от 20100 CAD в год
Подробнее
Wilfrid Laurier University
Ватерлоо
от 28000 CAD в год
Подробнее
Adler University
Ванкувер
от 21500 CAD в год
Подробнее
University of Waterloo

Уотерлу, провинция Онтарио
от 18000 CAD в год
Подробнее
Montreal University

Монреаль, провинция Квебек
от 15000 CAD в год
Подробнее
University of Western Ontario
г. Лондон, провинция Онтарио
от 17000 CAD в год
Подробнее
University of Alberta

Эдмонтон
от 16000 CAD в год
Подробнее
University of Calgary

Калгари
от 17000 CAD в год
Подробнее
New Yourk Institute of Technology
г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия
от 20000 CAD в год
Подробнее
Emily Carr University of Arts + Design
г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия
от 20000 CAD в год
Подробнее
Kwantlen Polytechnic University
г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия
от 20000 CAD в год
Подробнее
King's University College at Western University
г. Лондон, провинция Онтарио
от 30000 CAD в год
Подробнее
Brock University
г. Сент-Катаринс, провинция Онтарио
от 27500 CAD в год
Подробнее
Royal Roads University
г. Виктория, провинция Британская Колумбия
от 20000 CAD в год
Подробнее
Fairleigh Dickinson University
г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия
от 20000 CAD в год
Подробнее
Concordia University of Edmonton
г. Эдмонтон, провинция Альберта
от 20000 CAD в год
Подробнее
Algoma University
г. Су-Сент-Мари, провинция Онтарио
от 10000 CAD в год
Подробнее
Lakehead University
г. Тандер-Бей, провинция Онтарио
от 25000 CAD в год
Подробнее
Huron University College at Western University
г. Лондон, провинция Онтарио
от 35000 CAD в год
Подробнее
OCAD University
г. Торонто, провинция Онтарио
от 30000 CAD в год
Подробнее
University of Ontario Institute of Technology
Ошава, провинция Онтарио
от 24000 CAD в год
Подробнее
University of Windsor
Виндзор
от 15000 CAD в год
Подробнее
Mount Saint Vincent University
Галифакс
от 17000 CAD в год
Подробнее
University of Saskatchewan
Саскатун
от 17000 CAD в год
Подробнее
Saint Mary's University
Галифакс
от 19000 CAD в год
Подробнее
University of Regina
Реджина, округ Саскачеван
от 19000 CAD в год
Подробнее
Columbia International College
Гамильтон, провинция Онтарио
от 29,981 CAD в год
Подробнее
Bronte College
Миссисога, Онтарио
30,350 CAD в год
Подробнее
Hudson College
Торонто, провинция Онтарио
от 31,850 CAD в год
Подробнее
Braemar College
Торонто, провинция Онтарио
от 15000 CAD в год
Подробнее
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Discovery Academy
Ричмонд-Хилл к северу от Торонто
от 18 500 CAD
Подробнее
Villanova College
Торонто
55 000 CAD
Подробнее
Bodwell High School
Ванкувер
38,450 CAD
Подробнее
J. Addison School
г. Мархама, 30 мин от Торонто
от 22.550 CAD в год
Подробнее
Ridley College
Сент-Катаринс, провинция Онтарио
от 65700 CAD
Подробнее
Bishop's College School
Ленноксвиль, провинция Квебек
63000 CAD
Подробнее
Waterloo schools
Ватерлоо
14000 CAD
Подробнее
The Prestige School
Торонто, провинция Онтарио
Подробнее
Brentwood College School
Милл Бэй, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Burnaby School District
Бернаби, провинция Британская Колумбия
Подробнее
Pickering College
Ньюмаркет, провинция Онтарио
Подробнее
Летняя довузовская подготовка при University of Toronto
Торонто
от 5220 CAD за 3 недели
Подробнее
Курсы английского при University of Toronto
Торонто
1525 CAD
Подробнее
Международная программа при University of Toronto
Торонто
от 6175 CAD за 4 недели
Подробнее
Летний лагерь Destination Canada

Оттава
от 3150 USD
Подробнее
Летний лагерь ILAC


Торонто, Ванкувер
2900 CAD за 2 недели
Подробнее
Летний лагерь Bronte College Summer Camp
Миссисога
4550 USD за 3 недели
Подробнее
Летний языковой лагерь Fanshawe College
Лондон, Онтарио
3400 CAD за 3 недели
Подробнее
Летний языковой лагерь Trent-ESL Summer
Питерборо, Онтарио
4875 CAD
Подробнее
International Language Academy of Canada
Ванкувер, Торонто
от 325 USD в неделю
Подробнее
Канадский языковой колледж CLLC
Торонто
от 195 USD в неделю
Подробнее
Oxford International North America
Ванкувер, Торонто
от 295 USD в неделю
Подробнее
English School of Canada
Торонто
от 250 USD в неделю
Подробнее
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Kaplan International English
Торонто
от 375 CAD в неделю
Подробнее
Языковая школа ILSC
Торонто, Ванкувер
от 355 CAD в неделю
Подробнее
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Полезная информация об учебе в Канаде

Программа бакалавриата «Исследования пищи» в George Brown College
George Brown College предлагает обучение кулинарному искусству, а также комплексную учебную программу по изучению пищевых продуктов
Программа аспирантуры «Развитие прикладных ИИ-решений» в George Brown College
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Программа Bachelor of the Built Environment в Humber College
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Программа управлением сбором средств в канадском Humber College
Новая программа «Инженерное дело – мехатроника» в Humber College
Изучение инженерного дела – мехатроника в канадском Humber College
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Программа бизнеса и аналитики в Humber college
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Обучение в Канаде: преимущества и варианты

Образование – это фундамент, на котором строится вся дальнейшая жизнь человека: его род занятий, возможности развития и карьеры, круг общения. Поэтому очень важно продумать где лучше его получить, на каких условиях и с какими обязательствами.

Обучение в Канаде – одна из лучших возможностей в жизни, которыми вы можете воспользоваться. Это вполне реально и доступно. Главное – иметь желание и стремление, а также найти специалистов, которые окажут поддержку и дадут правильный совет.

Обучение в Канаде для иностранцев доступнее, чем в других странах, и это одна из главных причин, по которым студенты съезжаются в эту страну со всего мира, в том числе из Украины, России, Казахстана и других государств СНГ. Что еще делает образование в Канаде столь привлекательным?
Читать дальше

Почему стоит выбрать обучение в Канаде?

1. Диплом международного уровня. Образование, которое вы получите в стране кленового листа признается во всех странах мира. Будь это аттестат школы, диплом колледжа или сертификат языковых курсов, вы сможете использовать его в любой стране Европы, США и
т.д. без необходимости подтвердить квалификацию, сдать дополнительные тесты и т.п.

2. Лучшие учебные заведения. Здесь открыто множество школ и вузов с блестящей международной репутацией. Вы получите актуальные знания и престижный диплом.

3. Низкие цены. Стоимость обучения в Канаде намного ниже, чем в Соединенных Штатах или Европе, при этом качество образования ни в чем не уступает.

4. Возможность работать. Программы вузов позволяют студенту работать до 20 часов в неделю во время учебы и полный день на каникулах. При этом минимальная зарплата составит от 15 $/час.

5. Возможность получить вид на жительство. После окончания обучения человеку дают время на поиски работы, и, в дальнейшем, он может получить вид на жительство, а затем и гражданство.

6. Возможность поступить без подготовительных программ. Большинство стран для поступления в их вузы требуют от абитуриента окончания языковых курсов или программ Foundation. А это дополнительный год и значительные затраты. В Канаде есть возможность сразу поступить в колледж или университет не теряя времени.

7. Большой выбор современных учебных программ и их гибкость. Ученик или студент должен пройти несколько обязательных предметов, но остальные он может выбирать по своему усмотрению. К тому же, курсы постоянно обновляются и совершенствуются вслед за потребностями рынка труда и развитием науки.

8. Безопасная и комфортная жизнь. Канада признана самой безопасной страной с очень низким уровнем преступности и высоким уровнем жизни.

9. Насыщенный и яркий досуг. В Канаде очень много достопримечательностей, морских и горных курортов, прекрасная природа и богатая культура. Вы сможете увидеть все своими глазами, заниматься спортом или искусством.

10. Доброжелательное отношение к иностранцам. Многие недооценивают значение этого фактора, но для жизни в чужой стране он является одним из главных. Канадцы действительно так доброжелательны, как все о них говорят. В этой стране много эмигрантов и студентов из других стран, поэтому вы всегда найдете с кем поговорить и у кого получить поддержку.

Какое образование в Канаде можно получить?

Обучение в Канаде для иностранцев доступно с самых юных лет. Граждане других стран могут поступить в:

- школу;
- колледж;
- университет;
- языковую школу.

Школа в Канаде

Учебные программы отличаются в зависимости от провинции, в которой работает школа, но все они тщательно контролируются государственными органами и дают хорошее образование ребенку. Каждый год ученик проходит ряд обязательных предметов (английский, историю, математику и др.), а остальные выбирает сам в зависимости от своих интересов и дальнейших планов.

Школьное обучение в Канаде начинается в том же возрасте, что и у нас: с 6-7 лет. Но иностранных детей обычно принимают на учебу лет с 12-13, потому что в этом возрасте они легче и быстрее адаптируются.

Учеба в канадских школах включает 12 классов (эквивалентных нашим 11-ти классам). Все канадские школы предлагают хорошие условия обучения и достойный уровень образования. Вы можете выбрать:

- государственную школу;
- частную школу.

Чем они отличаются? Частные школы обеспечивают куда более высокий уровень подготовки, лучшее оснащение, заслуженный преподавательский состав, многие предлагают полный пансион. Но обучение в частной школе стоит очень дорого и не по карману даже многим канадцам. Учеба в государственной школе более доступна и тоже даст хорошие знания ребенку.

Почему стоит окончить школу в Канаде?

- она подготовит к учебе в канадском колледже или университете, а также в вузах США или Европы;
- выпускнику канадской школы будет проще поступить в канадский вуз, чем выпускникам иностранных школ;
- выпускник получит аттестат международного образца;
- ученик получает глубокие знания, а также разностороннее спортивное и творческое развитие.

Стоимость обучения в Канаде в школе составит от 16000 CAD/год.

Высшее образование в Канаде

Высшее образование в Канаде можно получить в колледже или в университете. Что лучше? Выбор зависит от многих факторов, но главный – это кем вы хотите работать.

Колледжи в Канаде

Обучение в колледже имеет более практическую направленность. Вузы этого типа предлагают огромный выбор программ от рабочих профессий (столяра, электрика, парикмахера) до престижных степеней (программиста, менеджера, экономиста и т.п.) Практически все программы колледжей включают большое количество рабочих стажировок: студент получает реальный опыт и стаж, а также связи, которые помогут в дальнейшем найти работу.

Обучение в Канаде в колледже может занять от 2 до 4 лет. Вы можете выбрать программу разного уровня и, в зависимости от этого, получить:

- Certificate (1 – 1,5 года учебы);
- Diploma (2-3 года);
- Bachelor Degree (3-4 года).

Система образования в Канаде также позволяет выбрать трансфертные программы, по которым студент через 1-2 года учебы в простом колледже, может перевестись в более престижный колледж или университет, чтобы получить научную степень бакалавра или магистра.
Самые популярные канадские колледжи: Seneca College, Humber College, George Brown College, Red Deer College, Conestoga College и др.

Университеты Канады

Программы в университете имеют более академический характер и требуют солидной подготовки. В университете можно получить степень:

- Bachelor Degree;
- Master Degree;
- Doctorate Degree.

Самые знаменитые канадские университеты: University of Toronto, McGill University, University of British Columbia, University of Calgary и др. Они пользуются блестящей международной репутацией и дают своим студентам множество возможностей для развития и престижный диплом.

Высшие учебные заведения в этой стране так же бывают государственными и частными, но этот фактор не играет такой большой роли, как в случае со школами. Выбирая вуз, важно смотреть на рейтинги конкретных программ.

Стоимость обучения в Канаде в колледже – от 15000 CAD/год. В университете расценки выше – от 25000 CAD\год.

Языковые курсы в Канаде

Обучение в Канаде для иностранцев чаще всего начинается с изучения английского. Также языковые курсы очень востребованы у тех, кто приехал в страну жить или работать.

Где можно пройти языковые курсы?

- при вузе;
- в частной языковой школе.

Программы обучения на языковых курсах бывают очень разными. Человек выбирает их по своему усмотрению в зависимости от продолжительности, интенсивности и цели. Самые популярные программы в языковых школах:

- Pathway programs – курсы, составленные специально для подготовки к поступлению в вуз и дальнейшего обучения. В зависимости от начального уровня знаний может потребоваться от 2 месяцев до 1 года учебы. Интенсивность и количество предметов могут быть разными в зависимости от школы. Кроме непосредственного изучения языка, студентов учат делать презентации, писать эссе и т.п. Программы этого типа удобнее и логичнее проходить при вузе, в который вы собираетесь поступать. Это даст определенные
преимущества по сравнению с другими абитуриентами.

- Подготовка к сдаче TOEFL, IELTS, CAE, FCE, CPE и других тестов
Чтобы начать учиться или работать в Канаде нужно предъявить сертификат о знании языка. Для этого проходят специальные тесты (TOEFL или IELTS), утвержденные международными организациями. Сдать их без специальной подготовки очень сложно, поэтому курсы этого типа очень востребованы у иностранцев.

- General English – курсы общего английского, которые востребованы у всех, кто приезжает в Канаду надолго. Этот вид программ представлен в любой языковой школе. Они различаются по многим параметрам:

* интенсивности;
* продолжительности;
* возрасту учеников (есть специальные группы для детей и взрослых старше 35 лет) и др.

- Business English – программа, ориентированная на изучение делового английского, специфической лексики, а также развитие умений и навыков, которые пригодятся деловому человеку в работе (например, подготовка презентаций).

- Летние языковые курсы - краткие курсы очень популярны, особенно у старшеклассников и выпускников школ. Такие программы включают:

* занятия английским,
* туры по колледжам и вузам,
* туристические поездки,
* множество развлекательных мероприятий.

Дети изучают язык, узнают новую страну и ее народ, заводят друзей и очень весело проводят время.

- On-line курсы – этот формат обучения стал особенно актуальным в период карантина. Студенты могут учить английский онлайн на лучших платформах у профессиональных опытных преподавателей. Такие курсы бывают как групповыми, так и индивидуальными.

Где вы будете жить пока учитесь в Канаде?

Приезжая в Канаду учиться, вы можете быть уверены в том, что о вашем безопасном и комфортном размещении позаботятся.

Школьники всегда живут в принимающих семьях. Они получают отдельную комнату и питание. Такие семьи тщательно проверяют и можно с уверенностью сказать, что это удобно и безопасно.

Студентам предлагают несколько вариантов проживания на выбор:

- в резиденции вуза (личная или общая комната в общежитии);
- на съемной квартире (вариант подходит для совершеннолетних студентов старших курсов);
- в принимающей семье.

Колледжи и вузы предлагают план питания, но старшекурсники могут решать этот вопрос самостоятельно.

Сколько стоит проживание и питание в Канаде во время учебы? В среднем на это потребуется примерно 12000 CAD/год. Стоимость может быть больше или меньше в зависимости от вуза и города, в котором вы учитесь.
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Какие сроки подачи документов?
Все программы обучения в средних и высших учебных заведениях начинаются в сентябре , но есть также некоторые программы в Январе и Мае. Языковые курсы принимают студентов круглый год.
Сколько денег нужно на проживание, питание и другие расходы в Канаде?
В зависимости от города вам понадобится от 10 000 канадских долларов в год.
Можно ли работать во время учебы?
Во время языковых курсов работать нельзя. Во время учебы в колледже или университете можно работать, но не более 20 часов в неделю.
Куда я буду оплачивать деньги за обучение в Канаде?
Вы будете платить напрямую в учебное заведение в которое вы подали документы и вас приняли на учебу.
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