Обучение в Канаде

Здравствуйте, хотел вам сказать огромное спасибо за помощь и поддержку при поступлении в колледж в Канаду и с самим переездом в целом. Хотелось бы сказать, что организация процесса поступления и переезда у компании Infostudy на высочайшем уровне. Я учусь в Seneca College
на программе Business-Insurance и только благодаря Владимиру я попал именно на эту программу, так как до этого выбирал между двумя ещё. Но в итоге, с помощью Infostudy выбор пал на Страхование. Также, спасибо за помощь в выборе колледжа, так как Seneca очень инновационный и многофункциональный колледж, где есть абсолютно ВСЁ для студентов! Например, в Сенеке очень удобные кабинеты, где приятно учиться, профессиональные профессора, которые именно работают в той же сфере, которую преподают и дают студентам очень много практических знаний. Когда у меня возникал выбор между университетом и колледжем, то я выбрал колледж, так как кроме теории, колледж предоставляет практику в компаниях, связанных с твоей программой(лучше всего, чтобы в твоей программе был доступен Co-op). Поэтому, если вы хотите сразу после окончания обучения пойти работать, то лучший выбор — это колледж (Seneca разумеется). В Seneca College
есть огромный спортивный зал со всевозможными видами спорта начиная от баскетбола заканчивая бадминтоном. У вас также есть возможность прийти на отбор в спортивную команду Сенеки на любой вид спорта, в которым вы хороши. Но если даже не получилось попасть именно в команду Сенеки, то можно попробовать свои силы попасть в команду именного своего кампуса. Помимо огромнейшего спортзала в Сенеке есть просто офигенная ледовая арена и коньки напрокат выдаются колледжем! (но в колледже не все коньки хорошо заточенные, но есть лайфхак в том, что если часто ходите на каток, то просто познакомьтесь с тем, кто выдаёт коньки и просите того, чтобы выбрал там вам получше). Также, в колледже большой тренажёрный зал, где огромный выбор тренажёров! И в тренажёрном зале можно ходить на разные спортивные активити, такие как йога, разнообразные виды фитнесса на разные группы мышц и есть даже кикбоксинг. Всё, что я перечислял выше абсолютно бесплатно для full-time students. Колледж часто проводит разные спортивные мероприятия, так что скучать вам не даст. Если же вы не занимаетесь спортом, то в колледже есть такая организация как SSF (Seneca Student Federation), которая организовывает различные мероприятия для студентов. Всевозможные вечеринки, празднование праздников, они также устраивают дни различных иностранных языков и много всего остального. Вы также можете стать волонтёром в этой организации. А самое главное, что вот эта организация практически каждый день раздаёт бесплатную еду, начиная от десертов, всяких хлопьев с молоком заканчивая мясом, курицей и много чем. За всем этим можно отслеживать в Инстаграмме, где обо всём заранее оповещают. В Seneca огромная библиотека с огромным разнообразием книг и есть большой зал с компьютерами, где каждый может ими пользоваться, есть большая кафетерия, как фуд-корт, но там есть и микроволновки, где можно разогреть свою еду. В Сенеки довольно много разнообразных департаментов, которые помогут вам с любой проблемой.
С жильём в Канаде есть три основных выбора для студентов:
1. Жить в семье
2. Жить в резиденции
3. Снимать комнату/квартиру
Самый дешёвый и надёжный для приезжих - это жить в семье, но можно прогадать и семья окажется не совсем для вас... Я сразу жил в семье и мне повезло, так там жили крутые ребята с которыми я сразу сдружился. Они мне готовили и обед, и завтрак, и ужин, а также, помогли адаптироваться в первое время в Канаде. Есть ещё вариант, но он дороже. Это жить в резиденции, которая находиться на территории Newnham кампуса. В резиденции сразу можно раззнакомиться со студентами и там тоже помогут в адаптации. Но в магазин и готовить вы должны сами. То есть всю информацию надо брать сразу, а не постепенно. И снимать квартиру это довольно дорогой вариант, надо долго искать и всегда надо заранее проверять квартиру, что вы не сможете сделать не проживая в Канаде.
Вроде бы всё с большего обозначил. Ещё раз огромное спасибо Владимиру, а также Юлии, которая помогала мне при сборе документов. Также, готов сам лично ответить на вопросы, если кого-то интересует что-то подробнее. Мой Инстаграмм: ioan_kravchenko